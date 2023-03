Há mais de 600 famílias a precisar de casa em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 18:11 Facebook

Há mais de 600 famílias a precisar de "habitação imediata" em Vila do Conde. O número foi avançado pelo presidente da Câmara, Vítor Costa, que garante que as 122 casas sociais previstas na Estratégia Local de Habitação (ELH), deixada pelo anterior Executivo, são "manifestamente insuficientes". A ex-presidente, Elisa Ferraz, diz que a ELH é "exequível e adequada às necessidades do concelho" e lamenta que, um ano e meio após as eleições, "nada tenha ainda sido feito".

"A ELH está em fase final de revisão. Tal como eu previa, o panorama social é muito mais grave do que tinha sido identificado. Neste momento, há mais de 600 famílias a precisar de habitação e realojamento imediato. Isto só prova que quando prometi a construção de mil fogos em quatro anos não estava longe", afirmou Vítor Costa.

"O dr. Vítor Costa tem que apontar armas e desfazer tudo o que o movimento NAU fez. Foi feito um levantamento rigoroso das necessidades, com as juntas de freguesia e tínhamos um plano vocacionado para a construção de habitações em todo o concelho, algumas já com projeto pronto. Lamento que se esteja a ajustar a ELH aos interesses do atual presidente", contrapõe Elisa Ferraz.

No documento, estavam previstos 175 novos fogos (122 habitações sociais e 53 apartamentos para arrendamento a custos controlados) e um investimento de quase 26 milhões de euros para resolver os problemas habitacionais do concelho.