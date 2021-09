Homem em estado grave após saltar do 1.º andar de hospital em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 17:26 Facebook

Um homem, de 28 anos, saltou, esta madrugada do 1.º andar do hospital de Vila do Conde. O doente, que caiu de uma altura de seis metros, está em estado grave.

Tudo aconteceu cerca das 3 horas, quando o homem saltou pela janela do 1.º andar e caiu sobre a cobertura de telhas de plástico do acesso à consulta externa. O abrigo cedeu e o doente acabou por cair ao chão.

À chegada dos Bombeiros de Vila do Conde, o homem tinha ferimentos vários. Está, agora, em estado grave no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Uma tentativa de fuga é uma das hipóteses em cima da mesa. Contactado pelo JN, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) diz que abriu já um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

O homem, explica o CHPV/VC, estava internado há 32 dias com patologia do foro neurológico. Era um caso social, já que, sem retaguarda familiar e a precisar de apoio, aguardava resposta e, por isso, continuava na Unidade de Medicina Interna.