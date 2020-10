Homem morre atropelado em Macieira da Maia

Hoje às 22:09 Facebook

Um homem de cerca de 40 anos morreu atropelado, esta quinta-feira ao início da noite, em Macieira da Maia, no concelho de Vila do Conde.

Ao que o JN conseguiu apurar, a vítima tinha regressado do trabalho, em Mindelo, e estaria próximo de casa foi colhido por uma viatura ligeira, em circunstâncias ainda por apurar.

A ambulância da Cruz Vermelha de Vila do Conde foi a primeira a chegar ao local, tendo constatado que "se tratava de uma vítima critica", um homem de aproximadamente 40 anos, informou a equipa de comunicações daquela instituição.

Para além da ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) Vila do Conde foi também mobilizada a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Vila do Conde bem como a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

"Apesar dos esforços de todas as equipas acabou por se verificar o óbito ainda no local", informou o departamento de comunicação da CVP de Vila do Conde.

A GNR de Vila do Conde também esteve no local, tendo registado o ocorrido.