Homem morre em colisão na EN 104 em Vila do Conde

Uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 104, em Vila do Conde, provocou um morto e quatro feridos, um deles em estado considerado grave, na tarde deste domingo. A via está cortada nos dois sentidos.

Ao que o JN apurou no local, a vítima mortal é um homem, de 29 anos. O ferido grave, também de 29 anos, foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto. Já os três feridos ligeiros foram encaminhados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O acidente ocorreu por volta das 14.30 horas, no sentido Vila do Conde / Trofa, obrigando ao corte do trânsito. A prestar socorro estão 18 elementos dos bombeiros de Vila do Conde, apoiados por seis veículos.