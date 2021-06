Idoso fica ferido após cair num poço e é levado para o hospital

JN Hoje às 20:59 Facebook

Um homem, com cerca de 60 anos, ficou ferido, esta terça-feira, após cair num poço, em Guilhabreu, Vila do Conde, e foi levado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O alerta chegou aos Bombeiros de Vila do Conde às 19.33 horas. "Na altura do alerta, o homem ainda estava no poço", disse uma fonte da corporação.

O incidente aconteceu num terreno na Rua Carreira Talhada, em Guilhabreu, tendo a vítima sofrido "ferimentos ligeiros".

Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já tinha sido retirado do poço.

A vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, pelos Bombeiros de Vila do Conde.

Em Guilhabreu também esteve a VMER do Pedro Hispano, assim como a GNR.