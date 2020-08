Incêndio em edifício antigo no centro de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 19:04 Facebook

Os bombeiros de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim estão a combater um incêndio que deflagrou esta tarde de quinta-feira no último andar de um edifício antigo na Rua de 25 de abril, no centro de Vila do Conde.

De acordo com os bombeiros de Vila do Conde, tudo indica que o andar do edifício seja habitado, não havendo, para já, indicações sobre se estaria alguém no interior no momento em que as chamas deflagraram.

As corporações estão a recorrer à escada Magirus para entrar no edifício.

O alerta para o fogo foi às 17.19 horas, afirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.