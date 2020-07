Ana Trocado Marques Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Carro incendiou-se na berma da A28, no sentido Porto-Vila do Conde, antes da saída para Vila do Conde. As chamas alastraram ao mato e o trânsito processa-se neste momento com lentidão.

O alerta foi dado pelas 15.15 horas para um carro que se incendiou na berma.

Neste momento, o mato junto à A28 está em chamas, que os Bombeiros de Vila do Conde ainda combatem.