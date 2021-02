Incêndio no antigo centro de saúde de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 18:45 Facebook

Um violento incêndio começou a lavrar, esta quarta-feira à tarde, no antigo centro de saúde de Vila do Conde.

O alerta caiu no quartel dos bombeiros às 16.51 horas. Pelas 18.20 horas, estavam no local 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

O edifício do antigo centro de saúde, na avenida Figueiredo Faria, junto à estação de metro de Santa Clara, está ao abandono há quase duas décadas. Chegou a estar prevista a demolição do edifício e o arranjo de toda aquela zona, aquando da construção da nova marginal junto ao rio Ave, mas a obra nunca avançou.