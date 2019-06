Acidente com metro cortou circulação em Vila do Conde

Alfredo Teixeira Hoje às 10:45 Facebook

A circulação do Metro do Porto esteve interrompida, esta segunda-feira de manhã, nos dois sentidos em Vila do Conde devido a um acidente entre um veículo ligeiro de passageiros e uma composição. Foi reestabelecida às 11.04 horas.

Um acidente entre um veículo ligeiro de passageiros e uma composição do Metro do Porto provocou o corte do serviço entre as estações S. Brás e Alto de Pega.

O automóvel embateu, cerca das 10.02 horas, com uma composição do metro na estação de Portas Fronhas. Da colisão resultou um ferido ligeiro. No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.