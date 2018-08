Ana Marques 07 Maio 2018 às 09:02 Facebook

Uma colisão entre o metro e um veículo ligeiro, em Vila do Conde, esta segunda-feira de manhã, deixou a circulação cortada nos dois sentidos.

No carro seguia uma mulher que ficou encarcerada e que foi retirada uma hora depois do acidente pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

A mulher sofreu ferimentos ligeiros e teve que ser transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim.

O acidente ocorreu junto à estação de Portas Fronhas e a circulação esteve interrompida durante mais de uma hora.