Uma explosão ocorrida ao final da tarde de sábado causou danos no Parque do Castelo, perto do Forte de S. João, em Vila do Conde.

Segundo o JN apurou, o incidente terá ocorrido devido a uma acumulação de gases num pequeno edifício de apoio ao parque, causando apenas danos materiais.

Os Bombeiros de Vila do Conde foram acionados pelas 19.50 horas para o local, assim como a PSP de Vila do Conde.