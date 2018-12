Ana Trocado Marques Hoje às 19:57 Facebook

Um aparatoso acidente envolvendo cinco viaturas está a condicionar o trânsito na A28, no sentido Viana-Porto, junto à saída de Vila do Conde.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros de Vila do Conde às 18.22 horas. O choque envolveu cinco viaturas e ocorreu entre as saídas da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, no sentido norte-sul.

Não há feridos a registar, mas, no local, o trânsito está condicionado e há já vários quilómetros de fila.