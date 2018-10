Caixa de multibanco inaugurada com a benção de padre

António Orlando Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

A inauguração de uma caixa de multibanco na freguesia de Vilar, em Vila do Conde, com direito a batismo católico pelo padre da freguesia está a inundar de comentários irónicos a página de Facebook da Câmara Municipal de Vila do Conde.

"Ridículo", "custa acreditar", "agora é que nem o diabo lhe pega", "isto é a gozar, certo?" e "então o dinheiro não é o mal de todos os pecados?" são alguns dos comentários dos internautas.

Apesar de o equipamento ser reconhecido como uma mais-valia para a população local, as críticas surgem sobretudo pelo caráter solene dado à cerimónia, à qual não faltaram, além dos autarcas da freguesia, a presidente de Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, e o padre Bruno Miguel Ávila, que benzeu a nova máquina ATM. O momento foi ainda selado pela autarca com discurso seguido da utilização inaugural da caixa.

Ainda assim há quem questione: "Esse por quem foi pago? É que o de Arcos, aberto recentemente, não mereceu inauguração e não teve qualquer comparticipação da Câmara Municipal. Espero que a situação não seja diferente", exclama o reformado Miguel Moreira.

"Recorde-se que no passado mês de janeiro a Caixa Multibanco foi assaltada por explosão na União de freguesias de Vilar e Mosteiró, tendo a população ficado sem acesso a este importante equipamento", pode ler-se na publicação de Facebook, acompanhada por quatro fotografias da cerimónia.