Ciclista morre ao colidir com veículo em Vila da Conde

Luís Moreira Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Um ciclista morreu esta segunda-feira à noite, ao colidir com um veículo na Estrada Nacional (EN) 206, que vai de Famalicão à Póvoa de Varzim, disse fonte da Cruz Vermelha.

O acidente mortal deu-se por volta das 23.30, na freguesia Arcos, em Vila do Conde. Ao local acorreram os socorristas do núcleo de Macieira de Rates (Barcelos) da Cruz Vermelha Portuguesa, VMER e SIV de Vila do Conde/Póvoa de Varzim. O cadáver foi removido do local pelos Bombeiros de Vila do Conde.

A vítima mortal é natural de Vila do Conde. A CVP de Macieira de Rates prestou também ajuda à condutora da viatura que embateu contra o ciclista e que "estava em estado de choque".