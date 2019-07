Cruz Vermelha cancela parceria com corrida de galgos após polémica

Sandra Rodrigues Hoje às 18:43, atualizado às 19:47 Facebook

Após apelo da SOS Animal ao presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, a instituição cancelou a sua parceria numa corrida de cães marcada para os dias 13 e 14 de julho, em Vila do Conde.

Depois de tomar conhecimento da parceria entre a Cruz Vermelha de Vila do Conde e a Associação Galgueira e Lebreira do Norte na organização de uma corrida em Vila do Conde, a SOS Animal instou a instituição a reponderar o seu envolvimento e lembrou várias atrocidades a que os cães são alegadamente submetidos, antes de participarem nestas atividades.

"São sujeitos a treinos extremamente violentos e muitas vezes à administração de doping" e, para além disso, "quando já não estão aptos para correr, ainda em tenra idade, são abandonados ou mortos", diz a SOS Animal.

Nesse sentido, a organização de apoio aos animais apelou a Francisco George, presidente da Cruz Vermelha, "o cancelamento desta prática bárbara, evitando que a Cruz Vermelha Portuguesa associe o seu bom nome, de forma gratuita e desnecessária, ao sofrimento animal".

Ao JN, fonte da instituição humanitária garantiu que, desde o início, assumiu apenas o papel de "entidade parceira e nunca de elemento da organização", sublinhando que "foi apenas nessa condição" que promoveu o evento.

Esta segunda-feira, a Cruz Vermelha tornou público um comunicado onde se pode ler que a instituição "deliberou não participar na iniciativa 'Corrida de Galgos' ", anunciada para o próximo dia 13 de julho, em Vila do Conde".