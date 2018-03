Curto-circuito mata quase 200 pombos de competição em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 10:42 Facebook

Um incêndio num pombal matou, esta terça-feira de manhã, quase 200 pombos de competição ao columbófilo Pedro Simão Rodrigues, em Touguinha, Vila do Conde.

Quando os Bombeiros de Vila do Conde chegaram ao local, explicou ao JN o comandante Joaquim Moreira, já pouco havia a fazer para salvar o espaço, que estava "completamente tomado pelas chamas".

Pedro Simão Rodrigues cria pombos de competição há 30 anos. Tinha no espaço cerca de 250 animais, sendo que, desses, apenas 65 a 70 terão sido salvos. O pombal ficou completamente destruído.

O incêndio, que deflagrou por volta das sete horas, terá tido origem num curto-circuito.

No local, estiveram os Bombeiros de Vila do Conde, com quatro viaturas e 12 elementos, bem como a GNR.