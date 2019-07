Ana Trocado Marques Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Está cortada, devido ao despiste de um camião, a EN318, que liga Vila do Conde à Trofa. Um camião que carregava betão tombou na estrada, na zona de Fornelo, Vila do Conde, obrigando ao corte da estrada nos dois sentidos. O condutor morreu depois de ter ficado encarcerado.

O alerta foi dado às 15.36 horas. No local estão ainda 32 operacionais apoiados por nove viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Trofa, da viatura médica do Hospital Pedro Hispano e da GNR.