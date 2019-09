Dragagem da barra do porto de Vila do Conde arranca este mês

Hoje às 15:45 Facebook

O Ministério do Mar adjudicou, esta quinta-feira, a dragagem da barra do porto de Vila do Conde, no distrito do Porto, devendo a empreitada arrancar ainda durante este mês

Em comunicado, a tutela adiantou que a dragagem, que permitirá remover 25.000 metros cúbicos de sedimentos do leito do canal, deverá demorar cerca de duas semanas.

O investimento nesta obra, cujo assinatura de contrato acontece na sexta-feira, é de 150 mil euros, acrescenta.

Segundo o Ministério, "a execução desta dragagem irá decorrer dentro da janela temporal adequada, ou seja, durante o período de condições meteorológicas favoráveis, permitindo que estejam restabelecidas as condições de segurança no porto de pesca no próximo inverno marítimo, período em que o estado do mar e os riscos na navegação são superiores".

Na nota, o Ministério do Mar acrescentou que os contratos de adjudicação das dragagens nos portos de Peniche, no distrito de Leiria, e Lagos, distrito de Faro, foram assinados na quarta-feira.

A concelhia do PSD de Vila do Conde denunciou na quinta-feira o atraso nas intervenções de dragagem na barra do porto de pesca local, alertando que "pode estar iminente uma catástrofe".

O local tem sofrido, frequentemente, com problemas de assoreamento, que condicionam a navegabilidade do canal, na foz do rio Ave.