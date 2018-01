Em Vila do Conde, o primeiro mergulho do ano foi na areia

Ana Trocado Marques Ontem às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma corrida de sete quilómetros, um banho de mar, três cabeçadas na pedra para dar sorte. É esta a tradição do primeiro dia do ano do clube "Os Rompe Solas" na praia da Senhora da Guia, em Vila do Conde.

Este ano, respeitando o alerta da Autoridade Marítima, os cerca de uma centena que ali se juntaram mergulharam só mesmo para a areia.

Ainda assim, não quiseram deixar de "cumprir responsavelmente a tradição" do primeiro banho do ano e garantem: porque a pedra das habituais cabeçadas estava a descoberto, 2018 será "um ano de sorte".