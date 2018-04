Fardo de 80 quilos deu à costa na praia das Caxinas

Ana Trocado Marques Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

Um fardo com cerca de 80 quilos deu à costa na praia das Caxinas, esta quarta-feira de manhã, junto à Igreja do Senhor dos Navegantes, em Vila do Conde.

Ao que tudo indica, explicou ao JN o comandante da capitania Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Marques Coelho, o fardo é em tudo semelhante a um fardo de droga, mas tratar-se-á de "borracha virgem".

Recorde-se que, desde o passado dia 9 de março, vários fardos idênticos têm dado à costa nas praias de Matosinhos, Espinho, Vila do Conde e Viana do Castelo. As autoridades acreditam que tenham caído de um navio que passou ao largo da costa portuguesa.