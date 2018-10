Feira Medieval de Vila do Conde assinala 700 anos do Mosteiro

Ana Trocado Marques Hoje às 18:15 Facebook

A Feira Medieval de Vila do Conde assinala os 700 anos do Mosteiro de Santa Clara. Fica até domingo e tem entrada livre.

"Seja bem-vinda ao nosso Mosteiro menina!", saúda, à entrada, uma freira. Dali a dois metros, um "encantador de serpentes" faz as delícias da pequenada e, à volta, as tropelias dos bobos da corte arrancam sorrisos a miúdos e graúdos. Há anões e acrobatas, fadas e bruxas que leem a sina, soldados trapalhões, música celta, danças orientais e aves de rapina. À esquerda e à direita, uma feira de artesanato. No átrio do Mosteiro, a doçaria conventual e, no pátio, petiscos. Pelo meio, há pequenas "viagens no tempo".

"É um momento único de vivência deste espaço, que nos transporta ao período de vida do Mosteiro com tudo o que tem a ver com a história, com as freiras, com o vestuário e com a gastronomia própria da época", explicou a presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, que, este sábado de manhã, abriu formalmente a feira.

Hoje à noite, há bruxedos e esconjuros, um torneio apeado e, a fechar a feira, às 23.30 horas, um espetáculo de fogo-de-artifício.

No domingo, a lenda da Berengária, a vida na corte de D. Dinis e a extinção do convento são alguns dos momentos que serão recriados. São partes do espetáculo de teatro de rua "Um Porto para o Mundo", que, em agosto, durante sete dias, subiu ao palco em Vila do Conde, tendo como atores mais de 400 pessoas da terra.

Haverá ainda visitas guiadas ao Mosteiro que, em festa, abre as portas. Elisa Ferraz espera que esta seja a última iniciativa num mosteiro vazio. O grupo Visabeira e a açoriana Slicedays disputam o espaço que, ao abrigo do programa Revive, será transformado em unidade turística. As propostas estão, agora, a ser analisadas pelo júri. A presidente da Câmara diz que haverá uma decisão "muito em breve".

Até lá, ainda que por dois dias, o Mosteiro ganha vida.