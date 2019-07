Golfinho deu à costa morto na praia de Labruge

Ana Trocado Marques Hoje às 13:42 Facebook

Um golfinho com cerca de dois metros deu à costa sem vida, este domingo de manhã, na praia de Labruge, em Vila do Conde.

O animal não apresenta ferimentos visíveis e vai ser recolhido da parte da tarde pelo Centro de Recolha de Animais Marinhos (CRAM), eventualmente para ser necropsiado.

O comandante do Porto da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Marques Coelho, diz que este é "um fenómeno relativamente habitual no verão", altura do ano em que "uma média de 20 golfinhos dá à costa nestes dois concelhos".

Segundo Marques Coelho, na semana passada, dois golfinhos deram à costa no concelho da Póvoa de Varzim, um no porto de pesca e outro na praia da Aguçadoura.