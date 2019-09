Idosa apareceu morta em ribeiro em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 17:42 Facebook

Uma mulher, de 77 anos, apareceu morta, esta sexta-feira ao início da tarde, num curso de água, junto aos armazéns da Câmara, em Touguinha, Vila do Conde. Tudo indica que se trata de Maria Augusta Brandão, a idosa que estava desaparecida desde sábado. Não há indícios de crime.

Família, amigos, Associação Portuguesa de Busca e Salvamento e Bombeiros de Vila do Conde estavam, desde sábado, no terreno à procura da idosa, que sofria de hipertensão e vivia com o filho, Manuel Moninhas.

Maria Augusta saiu de casa no sábado, às 15.30 horas, e nunca mais regressou. Às 16.30 horas, estranhando a demora, o filho deu o alerta e as buscas começaram de imediato. Em grupos, bateram bouças e campos agrícolas das redondezas, procuraram em imagens de videovigilância, lançaram apelos no Facebook.

Agora, quase uma semana depois, Maria Augusta foi encontrada por um elemento da equipa de Sapadores Florestais envolvido nas buscas. Está num pequeno curso de água, a cerca de um quilómetro de casa, na freguesia de Touguinha.

A PJ está no local, mas, ao que o JN conseguiu apurar, não há indícios de crime.

Os bombeiros estão, agora, a desbastar o terreno para proceder ao levantamento do corpo.