Idosa que estava desaparecida em Labruge foi encontrada sem vida

A idosa que estava desaparecida desde sábado em Labruge, Vila do Conde, foi encontrada morta esta quinta-feira de manhã.

Lucinda da Silva Carvalho, de 79 anos, estava caída num terreno próximo de casa no lugar de Moreiró, junto ao Castro de S. Paio, em Labruge. Ao que o JN apurou, não haverá indícios de crime.

Familiares e amigos tinham-se reunido às 9 horas na praia de Labruge para dar início a um "último esforço" para localizar a idosa. Dividiram-se em grupos e partiram com o objetivo de bater toda a costa desde Labruge até Vila do Conde. Lucinda, explicou, ao JN, a neta Inês Diana Costa, havia de ser localizada 15 minutos mais tarde pela GNR, num lote de terreno destinado à construção de moradias, bem próximo de casa. Dada a vegetação muito alta, o corpo não era visível da rua.

A idosa tinha saído de casa no sábado, antes das 9 horas. Foi vista por vizinhos pouco depois, na avenida da Praia em Labruge, com flores na mão, mas nada fazia prever que não regressaria a casa. Nunca mais deu notícias. Lucinda tinha sido diagnosticada com início de demência há dois meses, mas estava medicada e era, segundo os familiares, "muito autónoma".