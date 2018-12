Incêndio destruiu viatura nas Caxinas

Ana Trocado Marques Hoje às 10:24 Facebook

Um incêndio destruiu, esta segunda-feira de madrugada, uma viatura e provocou danos consideráveis numa outra na rua Mares da Terra Nova, nas Caxinas, Vila do Conde.

O alerta foi recebido no quartel dos Bombeiros de Vila do Conde à 1.58 horas.

À chegada ao local, uma das viaturas estava já completamente tomada pelas chamas. Outra, que se encontrava estacionada ao lado, acabou por sofrer danos consideráveis.

O fogo, que pelas dimensões assustou os moradores, destruiu ainda uma papeleira.

Os bombeiros estiveram no local até às 3 horas com quatro viaturas e nove elementos. No local, esteve ainda a PSP.