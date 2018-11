Encontrado jovem de 13 anos dado como desaparecido em Vila do Conde

Hoje às 21:41 Facebook

O adolescente de 13 anos que estava dado como desaparecido desde as 18 horas deste domingo no concelho de Vila do Conde foi encontrado a caminhar na A41 "por um popular", disse fonte da GNR.

O jovem, que será autista, encontra-se bem, depois de ter sido encontrado a circular "vários quilómetros" na A41 por um popular, que é professor, e levado por essa pessoa para o posto da PSP do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. Não se sabe ainda qual o motivo que terá levado o adolescente a estar desaparecido nas últimas horas.

O jovem foi dado como desaparecido pelas 18 horas em Vilar do Pinheiro, na freguesia de Aveleda.

A GNR destacou dois binómios cinotécnicos (agente e cão) e vários carros patrulha estiveram a fazer buscas nas imediações.