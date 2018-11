Jovem em coma após ataque com stick de hóquei ao defender amigo

Ana Trocado Marques Hoje às 08:58 Facebook

Polícia Judiciária deteve suspeito de agressão violenta sem qualquer razão. Vítima, de 18 anos, foi atingida na cabeça e corre perigo de vida.

"Estamos todos muito revoltados! Bateu-lhe sem motivo nenhum!", garante Simone Rodrigues. Bernardo Santos, a vítima, é "como um irmão". Na segunda-feira, o rapaz, estivador, de 18 anos, foi violentamente agredido na cabeça com um stick de hóquei, à porta do Pão Quente Vilar II, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde. Está em coma, "entre a vida e a morte". O agressor, Bruno E., um pescador de 21 anos, residente em Angeiras (Matosinhos), fugiu mas foi detido, terça-feira, pela Polícia Judiciária (PJ). Pensou, erradamente, que Bernardo estava a agredir um seu irmão e atacou-o.

Bernardo, Simone e o marido foram tomar café no fim do trabalho. Eram 17.10 horas. Rui, o irmão de Bruno, estava na padaria, "alcoolizado e a meter-se com todos os clientes e com a empregada". "Só dizia: "Eu chamo o meu irmão e rebento-te"", explica Simone, garantindo que só conhecia o homem "de vista". O marido de Simone ainda tentou chamá-lo à razão e, a determinada altura, levá-lo, "a bem", para fora do café. Foi já quando estavam à porta que Bruno chegou.

"Começou logo a bater"

"Deixou o carro no meio da rua, a trabalhar, veio à nossa beira e disse: "Quem é que se está a meter com o meu irmão?", mas nem nos deixou falar, deu um empurrão ao meu marido e começou logo a bater-lhe", explica Simone, acrescentando que Bruno vinha com "uma soqueira com uma lâmina e um stick de hóquei". Vendo os dois irmãos a bater no amigo, Bernardo saiu em sua defesa e foi, nessa altura, conta Simone, que Bruno, que não tinha conseguido atingir o seu marido com o stick, se virou para Bernardo e lhe deu "uma pancada violentíssima na cabeça". O rapaz "caiu redondo".

Bernardo está internado, em coma, no Hospital de S. João, no Porto. "Tinha um golpe enorme na cabeça e perdeu muito, muito sangue", explica Simone, informando que o rapaz "tem um traumatismo craniano grave" e corre perigo de vida. O marido de Simone deslocou um ombro.

Ao ver o rapaz no chão, os dois irmãos entraram no carro e fugiram. Um dia depois, a PJ deteve Bruno "pelo presumível crime de ofensa à integridade física grave". A Judiciária diz que o suspeito pensava, "erradamente, que um seu irmão estava a ser agredido". Foi apreendido o stick.

