Máquina avariada gera caos no Registo Civil de Vila do Conde

Senhas numa corda, mas apenas para o cartão de cidadão. Quem chega tem de anunciar em voz alta o que pretende.

A Conservatória do Registo Civil de Vila do Conde está um caos há vários meses. Com a máquina avariada, as senhas de papel estão presas por uma corda, mas apenas para quem chega para renovar o cartão de cidadão. Qualquer outro assunto tem de ser anunciado em voz alta para que os utentes sejam encaminhados, originando filas e muita confusão. É que diariamente os serviços mudam de balcão. Com tempos de espera prolongados, muita gente aguarda vez ainda antes do edifício abrir. E há mesmo quem leve o banco do campismo debaixo do braço.

Contactado pelo JN, o Instituto dos Registos e Notoriado (IRN) confirmou que tem conhecimento desta situação e que, desde janeiro, "tem tomado as medidas necessárias à reposição do normal funcionamento do sistema" .