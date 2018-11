Metro a abarrotar provoca descontentamento em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 09:30 Facebook

Composições pequenas obrigam passageiros a viajar em carruagens "sempre lotadas". Mais de dez mil pessoas utilizam diariamente a Linha Vermelha.

São 7.47 horas e, na estação de Vila do Conde, quatro dezenas de pessoas esperam na plataforma. O metro pára. Empurra daqui, puxa dali, as portas fecham e uma mão cheia fica em terra.

Carla Almeida ainda se aproximou da porta. Não conseguiu entrar. Para quem viaja todos os dias, o episódio é "banal". Em hora de ponta, o metro chega "quase sempre lotado, muitas vezes só com uma composição". Um lugar sentado é "um achado". A viagem de 46 minutos em pé, no "expresso" entre a Póvoa e a Trindade, é "uma tortura".

"Há horas em que é impossível!", explica Pedro Moreira, caloiro da Faculdade de Economia. Desde outubro que, todos os dias, vê o mesmo "cenário". "Uma vez, fui literalmente "esmagado" contra a porta até à Casa da Música", conta. Ontem, apanhou o metro às 8.26 horas. A "hora de ponta" já tinha passado. Viajou mais tranquilo e até conseguiu um lugar sentado.

"O pior é entre as 7.30 e as 8 horas", explica Carla, que, há 15 dias a trabalhar no Porto, já "estudou" as rotinas e vai habituando-se ao modo "sardinha em lata".

A frequência de passagem "não é má": entre as 7.33 e as 8.04 horas passam quatro composições. O problema, dizem, é que "eram sempre duplas" e, agora, "são, muitas vezes, simples". Em vez de levarem 432 passageiros (160 dos quais sentados), só levam 216 (80). Na Póvoa enche. Quando chega à vizinha Vila do Conde, já não há lugar. A linha transporta cada vez mais gente, entre estudantes universitários, gente que trabalha no Porto e, claro, os "ocasionais", que vão às consultas aos hospitais ou às compras.

Ao fim da tarde, o cenário repete-se e Carla volta a bater-se por um lugar na carruagem. Pedro tem mais sorte. Vem "de boleia". Os preços "pouco competitivos", explica (68,25 euros o passe mensal, 5,60 uma viagem de ida e volta Vila do Conde-Trindade), as "carruagens cheias" e a demora na viagem (1 hora e 10 minutos de metro, 40 minutos de carro) levam muitos a optar pelo automóvel e deixam, apesar de tudo, a Linha Vermelha bem abaixo das expectativas iniciais.

Metro admite ajustar

Contactada pelo JN, a Metro do Porto diz que o ajustamento da oferta à procura é um "trabalho permanente" e admite "poder vir a tomar medidas".

Explica ainda que, no caso da Linha Vermelha, a procura cresceu 2,8% em 2017 e rondava, no final do ano, os dez mil passageiros por dia. Este ano, voltou a crescer, muito por força da abertura, da nova estação do Vila do Conde Fashion Outlet.

Em termos globais, a rede está em crescimento e bateu novo recorde de passageiros em outubro, com 6126 mil viagens. Por dia, em média, 237 mil viajam nas seis linhas do metro .