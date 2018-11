Misericórdia de Vila do Conde compra maior hospital privado do país

Ana Trocado Marques Hoje às 19:23 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde comprou os Hospitais Senhor do Bonfim. O maior hospital privado do país, que custou 100 milhões de euros, está "às moscas" há quatro anos e acumula mais de 17 milhões de prejuízos.

A Misericórdia ficará com os 190 trabalhadores e deverá mudar para o Bonfim todas as valências na área da saúde. Não se conhece o valor da aquisição.

O "Senhor do Bonfim" abriu a 2 de dezembro de 2014, apadrinhado pelo então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. É o maior hospital privado do país e o único considerado PIN (Projeto de Interesse Nacional). Nasceu pela mão do empresário Manuel Agonia, fundador dos hospitais Clipóvoa.