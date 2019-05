Morreu padre das Caxinas

Ana Trocado Marques Hoje às 15:43 Facebook

Morreu o padre das Caxinas Manuel Ferreira Araújo, aos 76 anos. Era irmão do Monsenhor Domingos Araújo, que, há mais de 40 anos, lidera a paróquia do Senhor dos Navegantes, nas Caxinas, Vila do Conde.

Manuel Araújo estava na paróquia das Caxinas desde 2006, depois de ter estado em Vila do Conde e Barcelos.

Párocos numa comunidade profundamente devota que, quase todos os anos, vê o mar levar mais um dos seus pescadores, mas nunca perde a fé, Domingos e Manuel Araújo foram sempre muito próximos do povo.

O funeral de Manuel Araújo decorre no sábado. Às 10 horas haverá missa na Igreja do Senhor dos Navegantes, seguindo o corpo para Macieira de Rates (Barcelos), a terra natal do sacerdote.