Pescador das Caxinas morre num acidente em França

Um pescador de 25 anos das Caxinas, Vila do Conde, morreu, quinta-feira, na sequência de um acidente na autoestrada 10, em Charente-Maritime, França.

Daniel Reis Bessa seguia numa carrinha conduzida pelo mestre da embarcação "Cap Horn 2", na qual trabalhava, com outros quatro companheiros. Um outro pescador, de 53 anos, natural de Arcachon (França), perdeu também a vida. O mestre, de nacionalidade francesa, está gravemente ferido.

O acidente ocorreu na noite de quarta para quinta-feira, entre Saintes e Pons, a 120 quilómetros de Bourdéus. A tripulação do "Cap Horn2" tinha partido do porto de La Rochelle com destino a Arcachon. A meio do percurso, a carrinha despistou-se, capotou e Daniel e outro pescador acabaram violentamente projetados para fora do veículo. Tiveram morte imediata.

O condutor do veículo e mestre do "Cap Horn 2" está internado com ferimentos muito graves.