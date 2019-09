PSD de Vila do Conde denuncia atraso na dragagem do porto de pesca local

Hoje às 19:28 Facebook

A concelhia do PSD de Vila do Conde denunciou hoje o atraso nas intervenções de dragagem na barra do porto de pesca local, alertando que "pode estar iminente uma catástrofe".

O local tem sofrido, frequentemente, com problemas de assoreamento, que condicionam a navegabilidade do canal, na foz do rio Ave, e, apesar do Governo já ter prometido uma intervenção de emergência, os social-democratas vila-condenses garantem que tal ainda não aconteceu.

"A situação inibe as múltiplas atividades desenvolvidas na região, como a atividade pesqueira, a náutica desportiva, a atividade ligada aos estaleiros e outras atividades conexas", apontam os responsáveis do PSD, força política de oposição no concelho.

Em maio deste ano, a presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, numa visita ao local, disse ter indicação da Administração Central que o concurso público para empreitada seria lançado em junho, para que em julho a intervenção pudesse a arrancar.

"Temos sensibilizado muito o Governo para esta situação, para que os nossos pescadores possam fazer o seu trabalho regularmente e com segurança. Já temos o compromisso de que a intervenção, avaliada em 150 mil euros, vai arrancar em julho", disse, então, a autarca vila-condense.

Essa intenção do Governo foi também confirmada pelo PSD, numa pergunta feita, no âmbito da Assembleia da República, pelo seu grupo parlamentar, junto do Ministério do Mar, em que foi informado que "o concurso público já está em curso", prevendo-se "que o início da dragagem possa ocorrer no final do mês de agosto".

Esgotados esses prazos, o PSD/Vila do Conde denunciou, agora, que "a dragagem, que é de emergência, não ocorreu no mês de julho conforme anunciou a Presidente da Câmara estar prevista, nem em agosto, conforme o Governo previa", alertando que "como ainda não foi efetuada todos os dias continua iminente uma catástrofe".

A intervenção de dragagem programada para a barra do porto de pesca de Vila do Conde, está avaliado em cerca de 150 mil euros, e compromete-se a retirar 25 mil metros cúbicos de sedimentos do leito do canal.