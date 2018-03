Renato Lapa vence disputadas eleições nos bombeiros de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Ontem às 20:43 Facebook

Renato Lapa venceu, este sábado, as eleições na Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vila do Conde (AHBVVC). Funcionário da EDP, de 50 anos, bateu Paulo Rodas, naquelas que foram as mais disputadas eleições na corporação vilacondense.

Depois de muita polémica e uma guerra interna, que culminou com metade dos voluntários a recusarem prestar serviço e chegou a comprometer o socorro no concelho, a direção da AHBVVC demitiu-se no final de fevereiro. Em funções desde abril de 2017, a direção presidida por Emília Furtado, decidiu devolver a decisão aos sócios e convocou eleições, não voltando a candidatar-se.

Renato Lapa foi o primeiro a anunciar que avançava. Paulo Rodas, que havia sido um dos rostos da discórdia com a atual direção, fez o mesmo dias depois. Este sábado, com quatro horas para votar, 569 sócios disseram "presente", um número muito superior aos cerca de 50 que haviam votado no último ato eleitoral.

Paulo Rodas reuniu 176 votos. Renato Lapa 391. Houve ainda um voto em branco e um nulo.