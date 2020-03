Ir às compras ou à farmácia? A Câmara ajuda

Ana Trocado Marques Hoje às 13:39 Facebook

A Câmara de Vila do Conde inicia, na próxima segunda-feira, o programa "Estamos Aqui". Apoio psicológico, ir às compras ou à farmácia? A autarquia ajuda.

A presidente, Elisa Ferraz, que conta com o apoio das instituições da rede social, abre, agora, a porta a todos os voluntários e apela a restaurantes e empresas que se associem. A ideia é apoiar os idosos e garantir bens essenciais aos mais desfavorecidos. Quem precisar de ajuda, pode ligar, das 9 horas às 20 horas, para o número 252 248 400. Haverá, garante a autarca, sempre alguém para atender. Neste momento, diz ainda a Câmara, em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim há dez casos confirmados de Covid-19, 15 suspeitos e 103 pessoas em vigilância ativa.

Num comunicado à população, Elisa Ferraz convida ainda todos os que, voluntariamente, em freguesias ou lugares do concelho, criaram iniciativas semelhantes a juntarem-se ao "Estamos Aqui" para que possa, assim, ser "centralizado um apoio permanente e efetivo" e haja "uma resposta concelhia concertada".

A Câmara garante estar atenta e empenhada em dar resposta à situação extraordinária deste momento de crise. Por isso mesmo, em sintonia com as diretrizes da Direção Geral da Saúde (DGS), fechou já, no dia 12, todos os equipamentos municipais desportivos, lúdicos ou culturais, cancelou feiras e atendimentos presenciais nos espaços camarários, encerrou esplanadas e reduziu os horários dos mercados.

Agora, quer "manter a proximidade" e dar especial atenção aos idosos e aos mais desfavorecidos.

Póvoa de Varzim: Bombeiros levam medicamentos

Na Póvoa, o Gabinete de Coesão Social tem uma linha verde. É o 800 272 625. Está "pronto e disponível" para acudir a todos os que, comprovadamente, estejam em situação de carência. Já os Bombeiros Voluntários da Póvoa, batalham, agora, em duas novas frentes: limpeza e transporte de medicamentos.

Quando aos medicamentos, os bombeiros estão disponíveis para ir à farmácia e fazer chegar a quem precisa a sua medicação. O serviço já está a funcionar. Quem precisar, é só ligar o 252 291 500.

A corporação está ainda a fazer a desinfeção das vias mais movimentadas em todo o concelho, juntando-se assim à Câmara que, diariamente, limpa, agora, as áreas mais movimentadas, praças e bancos de jardim.