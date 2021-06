Janelas e varandas engalanadas para lembrar os tapetes de flores

Ana Trocado Marques Hoje às 00:21 Facebook

"É um bocadinho triste. Teríamos estado toda a noite a trabalhar", atira Isabel Paquete, olhando a rua quase deserta. Faz tapetes de flores desde que é "gente": primeiro, no Largo do Laranjal; desde que casou, na Calçada do Lidador e na Praça da República.

Este ano, a pandemia trocou-lhe as voltas. Faltam-lhe as idas ao campo, as noitadas a desfolhar, o convívio, o cheirinho no ar. Em Vila do Conde, não houve tapetes no Corpo de Deus, mas houve flores nas varandas e janelas para lembrar que aquela é "orgulhosamente uma tradição secular".

"Somos uns 70 a desfolhar. É um trabalho gigantesco. Nos últimos 15 dias não se tem vida própria. Tiro sempre férias de propósito", conta. É de quatro em quatro anos que três quilómetros de tapetes de flores naturais cobrem, por esta altura, as ruas do centro histórico. Ali, as primeiras referências a ruas enfeitadas com flores para a Procissão do Corpo de Deus têm mais de 500 anos. Os tapetes com desenhos feitos pelos moradores começaram em 1903. São os mais antigos da Península Ibérica.

No Largo do Laranjal, Ana Martins Cruz também ficou triste, mas reconhece que, este ano, "não havia condições". Juntar dezenas de moradores em cada rua durante um mês e, no dia, ver a cidade invadida por milhares que vêm para "o espetáculo, era um risco que Vila do Conde não podia correr".

Ainda assim, a Câmara quis lembrar a data e deu aos moradores coroas e grinaldas de flores naturais para porem nas janelas e varandas. Muitos juntaram-lhe "criações próprias". Pelo caminho, há ainda fotografias de outros anos e da ida a Itália, em 2019, para participar num festival de tapetes de flores.

"Traz alegria e não deixa passar o dia em vão", diz Isabel. Lurdes Oliveira, da Rua de S. Bento, só espera que a tradição regresse no próximo ano: "Dá muito trabalho, mas vale a pena. É muito bonita", frisa.