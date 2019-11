Jovem de 17 anos atropelado em estação de metro em Vila do Conde

JN Hoje às 09:24, atualizado às 11:58 Facebook

Um jovem de 17 anos foi atropelado por uma composição do metro, esta terça-feira de manhã, na estação de Varziela, em Vila do Conde.

Fonte da Metro do Porto ouvida pela agência Lusa adiantou que o jovem estava a usar auscultadores quando foi apanhado pela composição ao atravessar a linha.

A vítima encontra-se internada em estado grave no Hospital de São João, no Porto, confirmou o JN junto dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, adiantando que o acidente aconteceu por volta das 7.20 horas

No local do acidente, estiveram, além daquela corporação, o INEM e a GNR. A circulação do metro já foi reporta.