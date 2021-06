Jovens resgatadas do mar em praia não vigiada

Ana Trocado Marques Hoje às 18:30 Facebook

Duas jovens de 19 anos foram, esta tarde, resgatadas do mar numa zona não vigiada da praia de Azurara, em Vila do Conde.

As duas raparigas acabaram salvas pelo nadador-salvador da praia ao lado. Foram transportadas ao hospital, mas o seu estado não inspira cuidados.

"Estavam numa zona não vigiada, terão sido arrastadas pela corrente e não conseguiam regressar a terra", contou, ao JN, o comandante da capitania de Vila do Conde, Bruno Ferreira Teles.

Tudo aconteceu cerca das 16 horas, quando o nadador-salvador da praia ao lado (Azurara), se apercebeu que, numa zona não vigiada, estariam, no mar, duas jovens em dificuldades, a pedir socorro. O nadador avisou os elementos do projeto "SeaWatch" - dedicado, em especial, à vigilância das praias sem nadador-salvador permanente - e deu início ao socorro.

As duas jovens foram resgatadas, assistidas no areal e transportadas, depois, para o hospital pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. Estavam, sobretudo, cansadas e muito assustadas.

No local esteve ainda a Polícia Marítima, que tomou nota da ocorrência.