Junta de freguesia de Mindelo em Vila do Conde vai ter eleições intercalares

Falharam as tentativas de acordo para a formação de um executivo em Mindelo, Vila do Conde. Os elementos do PS demitiram-se em bloco e a freguesia vai, agora, a votos mais cedo. Entretanto, será nomeada, nos próximos dias, uma comissão administrativa para gerir a casa até ao ato eleitoral.

"Não foi possível obter o acordo pretendido para levar a efeito a constituição de executivo da Junta de Freguesia", explicou, esta quarta-feira, em comunicado à freguesia, o presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Matos, do movimento independente NAU. Cláudio diz que foram "esgotadas todas as possibilidades de negociação" e que os elementos do PS decidiram "apresentar a demissão em bloco". Logo, sem possibilidades de formar executivo, a freguesia vai mesmo ter eleições antes de 2021.

Os problemas em Mindelo começaram logo na noite eleitoral. A primeira contagem terá dado a vitória à NAU por 60 votos. No final, o movimento independente da atual presidente da Câmara, Elisa Ferraz, perdeu por 16. Três contagens de votos, GNR e uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Logo a seguir, o socialista Domingos Duarte, com apenas um terço dos votos, quis escolher o executivo sozinho, mas viu os nomes "chumbados" pela oposição. Sem consenso, teve, durante dois anos, um executivo não aprovado.

Em março, a CNE concluiu que pode ter mesmo sido violada a Lei Eleitoral na noite da ida às urnas e remeteu o caso para o Ministério Público. Com a ameaça de denúncia das "constantes ilegalidades", secretário e tesoureira demitiram-se e a junta ficou "em gestão".

A 9 de outubro, Domingos Duarte quis constituir novo executivo, outra vez apenas com elementos do PS. A oposição voltou a dizer não e, na quinta-feira passada, o presidente da Junta demitiu-se.

Cláudio Matos diz que tentou "consensos", mas, falhadas as negociações, resta-lhe agora pedir ao Ministério da Administração Interna que marque eleições intercalares. Até lá, deverá ser nomeada uma comissão administrativa nos próximos dias.