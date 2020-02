Lixo da escola Alexandre Herculano largado em mata de Mosteiró

Ana Trocado Marques Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

São pautas carimbadas com selo branco, testes e trabalhos com nome e turma dos alunos, cartas e e-mails dirigidos ao diretor da escola, requisições de material, computadores, impressoras e até sofás velhos. O lixo da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, foi depositado, esta quinta-feira ao final da tarde, numa mata em Mosteiró, Vila do Conde.

A Junta de Freguesia de Vilar/Mosteiró já comunicou o caso à Câmara de Vila do Conde e fez queixa ao SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente).

O presidente da Junta espera que haja "mão pesada" para os criminosos. Amândio Couteiro diz que, para além da violação de sigilo da própria escola que "já de si é grave", é o "crime ambiental" que preocupa a junta, "mais grave ainda, porque vem de um organismo público, que devia dar o exemplo".

O JN tentou ouvir o Ministério da Educação, mas, até ao momento, não obteve resposta.