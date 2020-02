Lixo da escola Alexandre Herculano retirado de mata de Vila do Conde

Hoje às 19:17 Facebook

Os resíduos oriundos da escola Alexandre Herculano, do Porto, que foram ilegalmente depositados numa mata em Vila do Conde, já foram retirados do local, confirmou esta segunda-feira presidente da Junta de Freguesia de Mosteiró.

Amândio Couteiro, que denunciou a situação na sexta-feira, após ter encontrado no local "móveis, material informático, plásticos, madeiras e vários documentos com informações dos alunos e da escola", garantiu à Agência Lusa que "o lixo foi hoje retirado", embora considerando toda a situação "muito desagradável".

"Já estive no local e confirmei que todos aqueles resíduos vindos da obra dessa escola tinham sido retirados. Estou satisfeito com isso, mas não deixa de ser uma situação muito desagradável. Deixou a ideia de que pode cometer-se este tipo de crimes ambientais nas nossas matas. Alguém tem de ser responsabilizado", partilhou o presidente da Junta.

Amândio Couteiro considerou que caberá à Câmara Municipal de Vila do Conde e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) "decidir se vão avançar com processos contra os responsáveis".

O Ministério da Educação (ME) explicou, sexta feira, à Agência Lusa, que se "tratou de uma inconformidade quanto às regras de destruição de documentos e/ou material obsoleto, relativa a uma carga, por parte da empresa responsável pelo transporte e armazenamento do material existente na Escola Secundária Alexandre Herculano, durante o período em que há obras em curso".

O ME fez saber ainda que a empresa "já se responsabilizou pelo sucedido", tendo sido dada ordem expressa para que o material em causa fosse retirado daquele local, "de imediato", e acrescentou terem sido acionados "todos os mecanismos disponíveis para o apuramento de responsabilidades".