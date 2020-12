Luís Vilela será candidato do Chega â Câmara de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 18:12 Facebook

Luís Vilela será o candidato do Chega à Câmara de Vila do Conde nas eleições marcadas para o próximo ano.

Aos 65 anos, depois da passagem pelo PSD e de um projeto como independente, o consultor imobiliário avança, agora, pelo partido de André Ventura. O nome do presidente da comissão política local do Chega foi, anteontem, sufragado pela distrital.

Vilela foi líder do PSD na Assembleia Municipal de Vila do Conde entre 2013 e 2017. Deixou o partido em março e, em julho, chegou a anunciar uma candidatura independente à Câmara de Vila do Conde. Irregularidades na recolha de assinaturas fizeram cair o projeto. Haveria de voltar ao PSD para sair em julho último para fundar o núcleo local do Chega.