Mais quatro milhões para aumentar o outlet de Vila do Conde

Quatro milhões de euros de investimento, sete lojas, 130 novos postos de trabalho. O Vila do Conde Fashion Outlet cresceu e tem, agora, desde esta sexta-feira, uma nova área. Continente, Rádio Popular, Gato Preto, Ornimundo, Hôma e Midas já estão de portas abertas. Em janeiro, haverá um centro de padel.

"É o primeiro "retail park full price" do grupo e é um reforço do nosso compromisso com o mercado português", afirmou o diretor de negócios da Via Outlets Portugal, Jorge Pinto Fernandes, na inauguração da nova área comercial.

Excetuando os valores pagos pela aquisição do Vila do Conde Fashion Outlet e do Freeport Lisboa, a Via Outlets investiu, em Portugal, 37 milhões de euros nos últimos cinco anos e promete que os novos projetos são para continuar.

O outlet de Vila do Conde é, desde o início, "um sucesso comercial": abriu em 2004, tem 25 mil metros quadrados, 137 lojas, quase mil funcionários e recebe cinco milhões de visitantes por ano. Em 2016, foi vendido ao grupo Via, que gere onze outlets em nove países da Europa. Agora, junta-lhe o retalho convencional, num espaço em tempos ocupado pela Bricor (a insígnia de decoração do El Corte Inglés) e encerrado em janeiro de 2019.

"É uma âncora e um polo atrator de investimento. Recebe cinco milhões de pessoas por ano, muitos deles espanhóis. É quase tanto como o Aeroporto Francisco Sá Carneiro", afirmou o presidente da Câmara de Vila do Conde, Vítor Costa, que não quis deixar de estar presente e agradecer em quem, "em tempos difíceis, teve a ousadia de investir" e contribuir para "alavancar o concelho e a região". Para esses, garante, autarquia será sempre "parceira" e "facilitadora".