Mais três infetados no Centro de Apoio à Deficiência em Vila do Conde: 102 no total

Está fechada a contagem de casos positivos à Covid-19 no Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha (CARPD), em Vila do Conde.

Dos últimos 32 apenas três deram positivo. No total, 102 pessoas estão infetadas na instituição da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Três estão no hospital.

"Dos 32 resultados que recebemos hoje, três deram positivo. Eram funcionários da cozinha, da limpeza e da lavandaria... As que lidavam menos diretamente com os utentes", explicou, ao JN, o mesário da Santa Casa, Rui Maia.

Dos 102 casos, 83 são utentes e 19 funcionários. Dos 83 utentes, quase todos estão assintomáticos. Apenas quatro têm febre e, hoje, dois foram transportados ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde com falta de ar. Um outro tinha já sido internado no sábado. Os funcionários estão todos em casa em isolamento. Entre sexta e sábado, entrou ao serviço uma segunda equipa.

No total, foram feitos no CARPD 148 testes, 94 a utentes e 54 a funcionários. Depois de uma utente ter sofrido um AVC e ter dado positivo no teste à Covid-19, realizado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, todos os que estão na instituição foram testados.

Antes da troca de equipas, foi feita uma desinfeção geral, interior e exterior, de todo o centro, há, agora, tem duas alas distintas - uma para utentes com Covid-19, outra para os 11 utentes que não estão infetados -, uma zona de desinfeção para os profissionais e equipa médica e de enfermagem permanente.

Quem lá trabalha está, agora, a pernoitar num hotel na cidade, a fim de proteger a família.