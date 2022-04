Mais um rombo na NAU. Vereadora deixa movimento de Elisa Ferraz

Ana Trocado Marques Hoje às 14:06 Facebook

Há mais um rombo na NAU em Vila do Conde. A vereadora Dália Vieira anunciou a saída do movimento independente da ex-presidente da Câmara, Elisa Ferraz. A NAU acusa Dália Vieira de "deslealdade" e garante que esta aceitou o cargo como vereadora a tempo inteiro pelo PS. Vítor Costa nega perentoriamente: "Não há, nem houve nenhum convite". A vereadora continuará na Câmara, sem pelouro, como independente.

"Dália Vieira, eleita por esta candidatura independente, decidiu aceitar o convite do sr. Presidente para assumir funções a tempo inteiro no seu executivo. Esta decisão configura uma evidente deslealdade (...). A NAU não pode deixar de lhe retirar a confiança política", afirma, em comunicado, o movimento de Elisa Ferraz.

A NAU critica ainda o clima de "intriga, mentira e desrespeito persistente na oposição" criado na câmara pelo PS e pelo presidente Vítor Costa e diz que este convite expõe "a fragilidade da sua liderança", "as notórias deficiências do atual executivo" e "a ausência de estratégias".

Vítor Costa confessa-se "mudo de espanto": "Não tenho culpa da desagregação do movimento NAU. Daqui a pouco até a nortada é culpa do presidente da Câmara". Garante que não convidou Dália Vieira para vereadora e que esta continuará no executivo sem pelouro, mas não deixa de "estranhar" tanta indignação "vinda de quem deixou o PS, [onde foi vereadora durante 20 anos e presidente quatro], para concorrer contra ele".

O autarca socialista diz-se focado em projetos e ideia para Vila do Conde e lamenta que a NAU esteja, desde o início do mandato, mais preocupada "com o ataque e o insulto".

Também em comunicado, Dália Vieira, que entre 2017 e 2021 exerceu o cargo de vereadora do Turismo, explica que, nos últimos sete meses, cumpriu o mandato "de forma leal". Agora, decidiu "continuar a servir Vila do Conde e os vila-condenses, enquanto independente, desvinculada de partidos e movimentos". Promete "dedicação e empenho" e garante que o que a move é "o trabalho e a defesa de causas".