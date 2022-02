Mário Almeida: "Uma das prioridades do governo deve ser reverter a agregação de freguesias"

Esteve mais de 40 anos na Câmara de Vila do Conde. Pôs a cidade no mapa, granjeou prestígio à esquerda e à direita, presidiu à Associação Nacional de Municípios, liderou organismos internacionais, subiu degraus no PS e é, ainda hoje, voz ouvida. Foi "Melhor Autarca", homenageado por Mário Soares e Jorge Sampaio. É um dos últimos "dinossauros" autárquicos, limitados, agora, por uma lei que não compreende. Descentralização e regionalização? Sim e depressa. Luísa Salgueiro pode ser a aliada que o norte precisa.

Elisa Ferraz definiu-o como "grande e excecional autarca", o PSD enalteceu-lhe "a obra feita". Para muitos, Mário Almeida será sempre, simplesmente, "o presidente". No sábado lança um livro de balanço.

Este livro é o fechar de um ciclo?