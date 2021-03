Ana Trocado Marques Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem desapareceu no lugar da Espinheira, na praia fluvial da Junqueira, em Vila do Conde, cerca das 17 horas desta terça-feira.

Os Bombeiros de Vila do Conde foram alertados para um afogamento na praia fluvial da Junqueira, pelas 16.57 horas,



A equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Vila do Conde está no local.