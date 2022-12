Mestre do "Letícia Clara" viu companheiro desaparecer no mar agarrado a boia

Mãe do mestre do "Letícia Clara" ainda não se recompôs do susto. Rui terá nadado mais de sete quilómetros durante nove horas agarrado a uma boia.

"Ai, Senhor! Ai, Mãe Santíssima, que é o nosso Rui!". As palavras de aflição saíram da boca de Lurdes Ramos. Era uma da manhã. Estava na cama. Acordou com a notícia na televisão. "Foi uma aflição! Pensei que morria quando ouvi a primeira notícia do naufrágio!", conta, nas Caxinas, Vila do Conde. A essa hora, já Rui Camaço, 42 anos, estava a salvo no hospital. Falou com a nora, mas o coração de mãe nunca mais dormiu. Segundo informações do armador, o filho havia estado nove horas à espera de socorro. Nadou mais de sete quilómetros "num mar gelado". Perdeu três companheiros. O naufrágio do "Letícia Clara" foi, sexta-feira, ao largo da praia do Pedrógão, em Leiria.

Rui Camaço continua internado no serviço de urgência do hospital de Leiria "em observação", adiantou fonte do hospital ao JN. Chegou a terra "exausto, em hipotermia e em choque". Os outros três tripulantes - dois indonésios e um marroquino - continuam desaparecidos, apesar das buscas.