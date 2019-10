Moradia nasce em cima do mar em reserva ecológica

Ana Trocado Marques Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Em cima das dunas, a 40 metros do mar, em zona de Reserva Ecológica Nacional, num terreno que a Junta de Freguesia diz pertencer-lhe e a uns passos de 30 casas que, de acordo com o novo Plano de Ordenamento da Orla Costeira, estão "em zona de risco" e serão demolidas.

É nesse local que está a nascer uma moradia, com cave, rés do chão e 1.º andar, na Rua do Juncal, na freguesia de Vila Chã, em Vila do Conde.

A Câmara diz que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) licenciaram a obra. A Junta de Freguesia quer "medições rigorosas", enquanto a APA e CCDR-N se remeteram ao silêncio.