Morreu ferido grave de acidente frontal na EN104

O homem de 29 anos ferido com gravidade num acidente entre dois carros na Estrada Nacional 104, em Vila do Conde, morreu esta terça-feira no hospital de São João, no Porto, onde estava internado desde domingo.

A informação foi avançada pela irmã e pela namorada da vítima nas redes sociais.

Desse acidente, já tinha resultado um morto, também de 29 anos, e outros três feridos.

O acidente ocorreu por volta das 14.30 horas de domingo, no sentido Vila do Conde-Trofa, obrigando ao corte do trânsito. A prestar socorro estiveram 18 elementos dos bombeiros de Vila do Conde, apoiados por seis veículos.